وجبة بأسعار فلكية يعشقها الأسبان.. ستنصدم عندما تعرف!

تعد وجبة " Angulas"، أي صغار الثعابين، من أغلى أنواع الوجبات الأسبانية التي يحرص الأسبان على تناولها على الرغم من تكلفتها الباهظة التي تصل إلى 1000 يورو للكيلو الواحد.





تقول الأسطورة إنه في الماضي كانت "الأنجولاس" تستخدم كعلف للدجاج والخنازير، وكانت طعاما أساسيا للطبقة العاملة في شمال إسبانيا، لكن اليوم تُباع بأسعار فلكية وأصبحت وجبة الأغنياء فقط.



