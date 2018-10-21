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حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها برفقة صناع "استدعاء ولي عمرو"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:55 م
حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها برفقة صناع استدعاء ولي عمرو
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الفجر الفني
 
احتفلت أمس النجمة حورية فرغلي بيوم ميلادها مع أسرة فيلمها الجديد “استدعاء ولي عمرو”، والذي ستظهر من خلاله بشكل جديد ومختلف تماما عما ظهرت عليه من قبل، حيث قررت أن تطل من خلال هذا العمل على جمهورها بشكل كوميدي.

ونشرت "حورية" صورة لها مع صناع الفيلم عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”، وعلقت عليها قائلة: “أحلى مفاجأة عيد ميلاد مع أسرة فيلمي "استدعاء ولي عمرو"، المخرج علي رجب والسيناريست محمد سمير مبرووك والمنتج وائل عامر والمستشار الاعلامي رباب إبراهيم".
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