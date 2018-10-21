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الأربعاء المقبل.. مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل بانوراما الفيلم الأوربى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:49 م
الأربعاء المقبل.. مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل بانوراما الفيلم الأوربى
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الفجر الفني
 

تعقد إدارة سينما زاوية مؤتمراً صحفياً، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أكتوبر بمقر السينما الجديد داخل سينما عماد كريم بشارع عماد الدين فى تمام الواحدة ظهراً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبى والتى تبدأ فعالياتها من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل.

 

ويحضر المؤتمر الصحفى كل من المخرجة والمنتجة ماريان خورى مديرة شركة "أفلام مصر العالمية" والمدير التنفيذى لسينما زاوية يوسف الشاذلى، بالإضافة إلى عدد من الشركاء فى الدورة المقبلة التى تشهد عرض 60 فيلما من مختلف دول العالم.


وينقسم برنامج الدورة الجديدة من بانوراما الفيلم الأوربى إلى 7 أقسام، تم استحداث قسمين جديدين فيهما وهما "السينما السيريالية" وقسم "أفلام الأسرة والطفل"، بالإضافة إلى قسم خاص بسينما المخرج السويدي الراحل انجمار برجمان، أما الأقسام الأربعة الأخرى هي: "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية".

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