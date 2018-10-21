عمرو سلامة يهدي جائزة "إينرجي" لروح روبير طلعت

وجه المخرج عمرو سلامة، الشكر لإذاعة "إينرجي" بعد تتويج مسلسله "طايع" كأحسن مسلسل في الموسم الرمضاني السابق خلال فعاليات "كأس إينرجي للدراما" التي تقام سنويا كل رمضان، وكذلك فوزه بجائزة أحسن مخرج.





وأهدى "سلامة" خلال كلمته على مسرح "داليدا" حيث أقيم حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما"، الفوز بالجائزة لروح "روبير طلعت" المخرج المنفذ لمسلسل "طايع"، مشددا على أنه لابد الالفتات لحالة الصناعة والمعاناة التي يعانيها صناع الدراما من ساعات العمل والمجهود المبذول "لازم يبقى في قواعد وقوانين لحماية حقيقية للناس، أتمنى الموضوع يتاخد المرة دي جديا"، لافتا إلى أن "إينرجي" يمكن أن تكون منصة يتم تحسين أحوال الصناعة من خلالها.





ومن جانبه، أكد الدكتور وليد مصطفى، الخبير الإعلامي ورئيس مجلس إدارة "إينرجي"، أن برنامج "ليل داخلي" المتخصص في السينما أو الدراما والكتابة بشكل عام، سيدشن سلسلة من الحلقات واللقاءات مع صناع الدراما لمناقشة الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها لعاملين بالدراما، سواء من ناحية السلامة أو من ناحية كثرة ساعات العمل وصعوبة ظروف التصوير وذلك بالتعاون مع عمرو سلامة الذي سيكون المنسق لهذه الحملة.





وأوضح مصطفى أن الحلقات سوف تبدأ بندوة في برنامج "ليل داخلي" بحضور الكتاب مقدمي البرنامج، أحمد مراد وهيثم دبور ومحمد سليمان عبدالمالك، وبحضور عمرو سلامة الذي سيكون أيضا لفتح نقاش حول المشاكل التي تقابلها الصناعة ومحاولة إيجاد حلول لها وحماية حقوق العاملين بها.





وأبدى عمرو سعادته بالعمل مع فريق "طايع"، مضيفا "من الصدفة اجتماع سيناريو هايل لكتاب كبار مع وجود نجوم كبار لتقديم هذا العمل".





وأقيم حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما" على مسرح "داليدا" براديو "إينرجي"، بحضور الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة المحطة وعايدة سعودي مديرة المحطة، بالإضافة إلى مذيعي "إينرجي"، وقد حصد جوائز العام الحالي، الفنان أحمد عز أفضل ممثل بتصويت لجنة التحكيم، ونيللي كريم أحسن ممثلة من لجنة التحكيم أيضا، وعمرو يوسف، أحسن ممثل بتصويت الجمهور، وصبا مبارك أحسن ممثلة بتصويت الجمهور، وعمرو سلامة أحسن مخرج، وهنا الزاهد أحسن ممثلة دور ثاني وأحمد داش أحسن ممثل صاعد من لجنة التحكيم، وأسماء أبو اليزيد أحسن ممثلة صاعدة من لجنة التحكيم، وعمرو عبدالجليل أفضل ممثل دور ثاني، وعلي ربيع أحسن ممثل كوميدي، إيمي سمير غانم أحسن ممثلة كوميدية.