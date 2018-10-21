انتهاء الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات في محافظة قنا

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ان الوحدات المحلية التسعة بالمحافظة بالتعاون مع الاجهزة الامنية نجحت خلال الموجة الحادية عشر لاسترداد اراضي الدولة التي تمت خلال الفترة من 3 الي 18 من شهر اكتوبر الجاري في ازالة 208 حالة تعدي بالزراعة والمباني علي اراضي املاك الدولة.



وأوضح محافظ قنا أن حملات الازالة المكبرة التي شنتها الوحدات المحلية اسفرت عن ازالة 75 حالة تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة اجمالية 1783 فدان، كما نجحت في ازالة 133 حالة تعدي بالمباني علي اراضي املاك الدولة بمساحة اجمالية 53453 متر مربع.



وأكد الهجان ان هذه الحملات جاءت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة المضي قدمًا في استكمال تفعيل آليات استرداد أراضي الدولة ومواصلة التصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.



وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدا علي استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات.