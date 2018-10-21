عاجل.. الكويت: نرحّب بقرارات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

رحبت دولة الكويت، منذ قليل، بقرارات خادم الحرمين الملك سلمان، حول قضية وفاة الصحفي السعودى جمال خاشقجي، حسبما أفادت صحيفة عكاظ في نبأ عاجل لها.





وأضافت في بيان لها، بأن قرارات الملك سلمان، تعكس حرص المملكة العربية السعودية على احترامها لمبادئ القانون.