اللواء زكريا الغمري: مصنع الأثاث بسجن طرة مؤهل بشكل كامل

قال اللواء زكريا الغمري، أثناء جولة تفقدية لسجن طره، داخل ورشة الأثاث المعدني، إن المصنع مؤهل بشكل كامل ومؤمن تأمين عالي، وهناك سيارات مجهزة، وتوفير تأمين صحي وطبي كامل بالسجون.





وأضاف "الغمري" أن السجين العامل يأخذ راتب ونسبة من الربح، وأن السجون تحولت إلى مصانع إنتاجية لتدريب السجناء والاستفادة منهم، مشيرا إلى أن باقي الأموال تذهب لصندق الأموال لشراء المستلزمات والتطوير.





وأوضح أن السجون تصنع منتجات بأسعار مخفضة، كما أن الخامات محترمة ومتاحة، كما أن السجناء يتم تعليمهم، لتأهيل السجين للعمل خارج السجن، مضيفا أن هناك بروتوكولات مع وزارة التضامن لرعاية السجناء في الخارج.





تابع: "اذا أراد السجين الحصول على شهادة خبرة فإننا نعطيها له شهادة محترمة، ولا بعد أن نحس السجين على عدم العودة الجريمة".





يذكر أن فعاليات المنتدى الثانى لسجون المصرية، قد انطلقت اليوم الأحد، برعاية وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وبحضور مساعدي وزير الداخلية، وأعضاء بمجلس النواب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لمناقشة أوضاع السجناء، والرد على تقارير المنظمات المشبوه.





يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة، واللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.



