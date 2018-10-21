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محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليومية (صور)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:47 م
محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليومية (صور)
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جهندا عبد الحليم
 
التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم الاحد ببعض المواطنين بالمحافظه خلال جولاته اليوميه التي يقوم بها حيث استمع لملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقه بالاسكان والخدمات المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المشكلات والسعى لحلها فورا.. مع الجهات المعنيه في إطار القانون.

وأكد المحافظ للمواطنين بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات موكدا بأن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء الاحياء بالتفاعل الفوري مع جميع مطالب المواطنين

وطالب المحافظ خلال جولتة من المواطنين بتوعية أبنائهم بضرورة استغلال كافة فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لا سيما بأن المحافظة تشهد في الوقت الحالي العديد من المشروعات الكبرى.
محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليومية (صور)
محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليومية (صور)
محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليومية (صور)
محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليومية (صور)
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