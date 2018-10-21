ناصر القصبي يعلق على مقتل جمال خاشقجي

غرد الممثل السعودي ناصر القصبي، معلقا على الأزمة الأخيرة التي تمر بها السعودية على خلفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال القصبي في تغريدته فيها: "الأزمة الطاحنة التي نمر بها هزّتنا نعم، ولكنها شدت أصلابنا وأعطتنا درس عظيم وبغض النظر عن التفاصيل (والشيطان فيها) يجب أن نعرف أن العدو الأخطر ليس ولاية الفقيه ولا الصهاينة و لا الأخوان ولا الإعلام المسيس ولا الغرب ولا الشرق بل هو حاكم قابع هناك في زاويه صغيره ووجب قلبه".

وتابع القصبي في تغريدة اخرى: "حدث مؤسف نعم أرتبكنا نعم أخطأنا في عدم نشر البيان سريعاً نعم لكننا لم نكابر وأعترفنا بالخطأ غيرنا( والشواهد كثيره)بحماقه و مكابره يدفع ثمن هذا الحدث حرق البلد هذة الحكمه السعوديه نخطأ نعترف نصحح رحم الله جمال خاشقجي وتعازينا لعائلته المكلومه ماحدث مأسآة نأسف جميعاً لها".