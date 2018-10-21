شركة إسبانية تزور ميناء دمياط لتطوير المعدات (صور)

إستقبلت هيئة ميناء دمياط وفدًا من شركة PROSERTEK الأسبانية وذلك لبحث فرص التعاون المشترك ودراسة مدى إمكانية إستفادة الميناء من منتجات الشركة من معدات تجهيز الموانئ البحرية والحاميات المطاطية المتطورة وأنظمة التراكى المساعدة.



بدأ اللقاء الذى ترأسه الربان طارق شاهين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وبحضور ممثلين عن إدارات الهيئة بعرض تقديمى عن الشركة ومنتجاتها وسابقات الأعمال التى قامت بها على مستوى العالم ومنها السوق المصرى، ثم عرض وفد الشركة المزايا الخاصة التى تقدمها الشركة لعملائها، ثم اتفق الجانبان على عقد جلسة لاحقة بعد قيام وفد فنى من الشركة بعمل دراسة ميدانية عن الإحتياجات الفعلية والتى تستطيع الشركة أن توفرها لأرصفة الميناء بالمواصفات التى تتوافق مع عملية التراكى على تلك الأرصفة وذلك لأختلاف تصميمات تلك الأرصفة من حاويات وبضائع عامة وصب جاف وسائل ودحرجة إضافة إلى أرصفة خدمات سفن الغاز والبترول.