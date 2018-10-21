سلسلة من الندوات لسفارة المعرفة بجامعة المنيا (صور)

أكد الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه استكمالًا للتعاون بين جامعة المنيا ومكتبة الإسكندرية، نظمت سفارة المعرفة بجامعة المنيا ثلاث ورش عمل، إحداهما لطلاب الطلائع بالمدارس، وورشتين لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم وعقد ندوات للتعريف بمكتبة الأسكندرية والخدمات التي تقدمها، موضحًا بأن سفارة المعرفة قامت منذ أول أكتوبر وحتي الآن في تنظيم العديد من الفعاليات التي تأتي تباعًا لأنشطتها الثقافية والفكرية المتنوعة لنشر الثقافة والمعرفة في المجتمع الأكاديمي، ورعاية وتشجيع الإبداع الفني والابتكار العلمي.



وأشار أحمد مصطفي، المنسق الإقليمي لسفارات المعرفة بالصعيد، بأن ورش العمل التي قدمتها سفارة المعرفة لطلاب مدارس طلائع المستقبل للغات بالمنيا، شملت ورشة اكسسورات "هاند ميد" لاستخدام ورق الفوم لصنع الهدايا والأدوات المدرسية باستخدام خامات البيئة، وذلك لتنمية ابداعاتهم ودعم ابتكاراتهم، هذا إلى جانب تنظيم ورشة "حوار" لطلاب الجامعة تُنظم أسبوعيًا، وذلك لتنمية المهارات اللغوية للطلاب من خلال جلسات حوارية باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك من خلال قراءة الروايات العالمية بجميع اللهجات الأجنبية، هذا إلى جانب ورشة لطلاب الجامعة عن " تطوير الذات" تهدف إلى تقبل الآخر، وتبادل الثقافات بين الشباب والفتيات.