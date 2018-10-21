أيهما أفضل.. البطاريات السائلة أم الجافة؟!

عند شراء بطارية جديدة للسيارةن ولا تعرف أي البطاريات أفضل، في البداية نقدم لكم الفرق بين البطاريات السائلة والجافة ويتمثل الفرق في التالي:-





أولاً: البطاريات السائلة

- تتكون البطارية السائلة من عدد من الألواح، ويحتوي كل لوح على قطبين من الرصاص وأكسيد الرصاص أحدهما سالب والآخر موجب، وجميعها مغمور بمحلول الكبريتيك المركز والماء المقطر.

- يصل عمر البطارية السائلة الافتراضي إلى سنتين ونصفين، ويتخلل تلك المدة صيانات دورية للحفاظ على كفاءتها مثل إعادة ملء الخزانات بالماء المقطر، وإعادة شحنها عند فراغها.

- ينتج عن عمل البطارية أبخرة كبريتية تتسبب في تلف بعض أجزاء من حوض المحرك والشاسيه.

- تمتاز البطارية السائلة برخص سعرها مقارنة بالبطاريات الجافة.





ثانيًا: البطاريات الجافة

- يسمى هذا النوع من البطاريات مجازًا بـ"البطاريات الجافة"، فهي تحتوي كذلك على سوائل كبريتية، إلا أنها محكمة الغلق ولا تحتاج إلى الصيانة بشكل اعتيادي مثل البطارية العادية.

- يصل عمر البطارية الجافة إلى نحو خمس سنوات، ولا تحتاج إلى صيانة إلا في أضيق الحدود.

- أسعار البطاريات الجافة تزيد بنسبة 25 إلى 30% عن أسعار نظيرتها السائلة.

- لا تتسبب البطارية الجافة في انبعاث أبخرة أو عوادم كبريتية حارقة.





أ يهما أفضل

يؤكد خبراء نادي السيارات الألماني أن البطاريات الجافة تعمل بكفاءة عالية في البيئات منخفضة الحرارة بعكس البطاريات السائلة التي تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة، فضلًا عن انعدام الآثار الضارة التي تسببها البطاريات السائلة نتيجة انبعاثا أبخرة كربونية منها.



