حكم الصلاة في القطار المتحرك وفقا للمذاهب الأربعة

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال " ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك في المذاهب الأربعة؟"، على النحو التالي:-





يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة؛ وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة؛ حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي، والقطار مثل السفينة.



