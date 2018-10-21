حكم الصلاة في القطار المتحرك وفقا للمذاهب الأربعة
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال "ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك في المذاهب الأربعة؟"، على النحو التالي:-
يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة؛ وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة؛ حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي، والقطار مثل السفينة.
وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضى الله عنهما: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا" رواه ابن أبي شيبة.
المزيد عن: مذهب فقهي المذاهب الاربعة المذاهب الاسلام اسلام