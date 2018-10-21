اعتقال 600 شخص بينهم نساء بشأن هجوم الأهواز بإيران

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، أن أجهزة الأمن الإيرانية تقوم بحملة اعتقالات مستمرة في مناطق مختلفة من إقليم الأهواز العربي وطالت 600 مواطن عربي بينهم نساء وناشطون سياسيون ومدنيون.

ونقلت المنظمة عن مصادرها المحلية بأن هذه الاعتقالات العشوائية تأتي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز في 22 سبتمبر الماضي التي.

وقالت المنظمة في بيان إن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" المتطرف، حيث تزداد الشكوك حول تورط أجهزة النظام خاصة جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتواطؤ في هذا الهجوم لأسباب سياسية تتعلق بأزمات النظام الداخلية والخارجية، بحسب ما جاء في نص البيان.

ومن بين المعتقلين نشطاء سياسيون وثقافيون، بل بينهم عدد من النساء والمواطنين العاديين، تم توقيفهم مؤخرًا في مناطق مختلفة من الإقليم معظمهم من مدن الأهواز والمحمرة، وعبادان، والخفاجية.