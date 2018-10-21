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المقيرن عن إيقاف حسن معاذ: الاتحاد ليس جدارا يسهل القفز عليه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:21 ص
المقيرن عن إيقاف حسن معاذ: الاتحاد ليس جدارا يسهل القفز عليه
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منى شكري
 
انتقد نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف حسن معاذ لمدة سنتين بعد اعتدائه على حسين عبد الغني لاعب أحد عقب انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل خلال الجولة السادسة.

وكتب المقيرن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏نحن كاتحاديون نرفض مافعله لاعبنا حسن معاذ فهو ليس من أخلاقيات العميد، ولكن في المقابل كل ردة فعل الا وقد سبقها فعل".

وأضاف: "فهل وقف إتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين ؟!! وهل توقف قبل ذلك عند سؤال لماذا حسين عبدالغني دائما؟".

وتابع في تغريدة أخرى: "‏الإتحاد ليس جدارا قصيرا يسهل القفز عليه، وصدور قرار إيقاف اللاعب فجرا والشهود (نيام) يجعلنا أكثر تمسكا بحق العميد في وجوب إحترامه وإحترام رجالاته وجماهيره، أمامنا الإستئناف، وبعدها لكل حادث حديث".
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