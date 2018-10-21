"نجوم المستقبل".. ورشة مسرحية مجانية بمسرح بيرم التنوسي

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على فتح باب الاختبارات للمتقدمين لورشة "نجوم المستقبل" في مجالات "التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية" حتى سن 35 عامًا مجانًا، وينظمها البيت الفني للمسرح التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية وذلك أعتبارا من الواحده ظهر الجمعة 2 نوفمبر.

ويتم استقبال الطلبات حتى 29 أكتوبر الجاري بمقر المسرح يوميًا على مدار 12 ساعة من العاشرة صباحا، وحتى العاشرة مساءً، صرح بذلك الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وأضاف "مختار"، أن ورشة نجوم المستقبل تعد لإحدى خطوات وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم فنيا وتقديمهم للجمهور، مشيرا إلى دور البيت الفني للمسرح الذي يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب لما يفيد المجتمع بالثقافة والفنون.