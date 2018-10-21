30 أكتوبر.. "عمومية شركات السياحة" تضع خطة عمل للغرفة

قرر أعضاء الجمعية العمومية، بغرفة شركات السياحة، المرشحون لخوض انتخابات الغرفة، عقد اجتماع موسع، بأحد فنادق القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر الساعة الرابعة عصرا، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.





وقال الخبير السياحي مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الاجتماع سيضم جميع المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ليكون الاجتماع بمثابة مؤتمر انتخابي مجمع للتواصل مع جميع المرشحين بشكل حضاري يتناسب مع قيمة هذا القطاع.





وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، أن الهدف من الاجتماع الموسع الذي تم دعوة جميع شركات السياحة لحضوره هو التشاور والنقاش حول احتياجات واهتمامات شركات السياحة خلال الفترة القادمة والاتفاق على مجموع من الاهداف تكون هي منهج عمل الذين سيحالفهم الفوز بالانتخابات والعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال غرفة الشركات المنتخبة.





وأوضح أن الاجتماع سيضم جميع المرشحين لانتخابات غرفة شركات السياحة ومنهم محمد عبد الفتاح وعمرو لبيب ومحمد الجندي ومعتز صدقي وعاطف بكر عجلان ود.خالد المناوي ووليد خليل وايهاب عبد العال وياسر سلطان ومجدي صادق و اسامه خيري وحسين الخياط وإشرف وحيد ومهند فليفل.



