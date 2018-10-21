ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كارتيرون يواصل تأديب "خليفة" عبد الله السعيد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:16 ص
كارتيرون يواصل تأديب خليفة عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
طباعة
عمرو مصطفى
 

واصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي تأديب ناصر ماهر نجم فريق الكرة الصاعد بسبب ما بدر منه بالمشاركة في مباراة للكرة الخماسية مع بعض أصدقائه.

 

وعلى الرغم من اعتذار اللاعب للمدرب الفرنسي على واقعة مشاركته في المباراة الخماسية إلا أن كارتيرون استبعد ناصر ماهر من قائمة الفريق التي غادرت للجزائر لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

 

وقرر ناصر ماهر أنه حالة استمرار تجاهل الفرنسي كارتيرون له فسيرحل إلى أي فريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.

 

كان الأهلي قد أعاد ناصر ماهر من سموحة لخلافة عبد الله السعيد المنتقل إلى أهلي جدة.

 

المزيد عن: ناصر ماهر كارتيرون عبد الله السعيد الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 11:31:11 AM