كارتيرون يواصل تأديب "خليفة" عبد الله السعيد

واصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي تأديب ناصر ماهر نجم فريق الكرة الصاعد بسبب ما بدر منه بالمشاركة في مباراة للكرة الخماسية مع بعض أصدقائه.

وعلى الرغم من اعتذار اللاعب للمدرب الفرنسي على واقعة مشاركته في المباراة الخماسية إلا أن كارتيرون استبعد ناصر ماهر من قائمة الفريق التي غادرت للجزائر لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر ناصر ماهر أنه حالة استمرار تجاهل الفرنسي كارتيرون له فسيرحل إلى أي فريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.

كان الأهلي قد أعاد ناصر ماهر من سموحة لخلافة عبد الله السعيد المنتقل إلى أهلي جدة.