"نيسان سنترا" تقدم عرضا جديدا لعملائها الجدد

قدمت شركة نيسان موتور إيجيبت، عرضا جديدا لعملاء سيارتها "سنترا"، وهو أن تتحمل الشركة تراخيص السيارة الجديدة بالكامل لمدة ثلاث سنوات عند شرائها.





وزودت نيسان سنترا بمحرك سعة 1.6 لتر ، يستهلك ما يقرب من 8.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود بالسيارة 52 لتر، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 154/4000 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة) بقوة إجمالية تصل إلي 118 حصان، ويرتبط محرك السيارة بناقل حركة من طراز Xtronic CVT.





وعن جانب الأمان تحتوى سنترا على العديد من وسائل الأمان كوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD ، نظام مانع للسرقة Immobilizer.



