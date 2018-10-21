القوات اليمنية تقترب من استعادة مديرية الملاجم الاستراتيجية بالبيضاء

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بأن قوات الشرعية اليمنية فى محافظة البيضاء اقتربت من إحكام سيطرتها الكاملة على مديرية الملاجم الاستراتيجية، وسط معارك مع ميليشيات الحوثى، ما أدى إلى مقتل عدد من المتمردين.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن "مدفعية القوات الشرعية دمرت المواقع الأمامية لميليشيات الحوثى وحالت دون عودتها إلى تلك المواقع فى "جبل البياض" بجبهة الملاجم.

وأكدت أن "الميليشيات خسرت العشرات من أفرادها الذين سقطوا بين قتيل وجريح على إثر القصف المدفعى المكثف للقوات الشرعية على مواقعها".

وكشفت المصادر عن تأهب قوات الجيش الوطنى لاقتحام ما تبقى من مديرية الملاجم، واستعادة السيطرة عليها، بعدما أصبحت تلك المواقع تمنحها سيطرة على الجزء الأخير من المديرية.