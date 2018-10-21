تفاصيل محاولة "غالي" لإقناع رمضان صبحي بالعودة في يناير

يبذل حسام غالي المنسق العام بين الجهاز الفني للأهلي ولجنة الكرة، محاولة جديدة مع رمضان صبحي لاعب فريق هيديرسيفلد تاون الإنجليزي من أجل العودة إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.





ويسعى كابتن الأهلي السابق إلى إقناع رمضان صبحي عبر نادر شوقي وكيل الثنائي بالعودة إلى القلعة الحمراء في فترة الميركاتو الشتوي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة لحاجة الفريق لخدماته بعد رحيل عبد الله السعيد وإصابة جونيور أجايي.





وتأتي هذه الخطوة من غالي مع رمضان صبحي خوفاً من تعثر مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي الذي يسعى الأحمر بقوة للتعاقد معه في يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.



