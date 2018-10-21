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العراق يطالب الأردن بتسليمه تمثالًا لصدام حسين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:13 ص
العراق يطالب الأردن بتسليمه تمثالًا لصدام حسين
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وكالات
 

طالب العراق الأردن بتسليمه تمثالا نحاسيا يعود للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

 

ونقلت صحيفة "القبس" الأردنية عن مصدر اليوم الأحد قوله إن: "الحكومة العراقية طالبت نظيرتها الأردنية تسليمها تمثالا نحاسيا يعود لرئيس النظام السابق صدام حسين"، مبينا أن: "الأردن صادر التمثال من مواطن أمريكي، حاول تهريبه عبر المملكة عام 2003".

 

وتابع المصدر أن: "الأردن رفض بيع التمثال، رغم وجود نظام يسمح ببيع المصادرات الجمركية لديه، خلال 3 أشهر من المصادرة، وذلك لحساسية الموضوع مع العراق".

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