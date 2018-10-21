التأديبية العليا تعاقب مدير تموين الغربية بتهمة التزوير في إقرارات صرف البنزين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة مدير مديرية تموين الغربية للمحاكمة لقيامه بالتلاعب والتعديل في إقرارات صرف البنزين الخاصة بأصحاب محطات الوقود.









وأكدت المحكمة في حيثيات القضية رقم 218 لسنة 58 قضائية عليا أن سامي محمد حسنين، مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية سلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.





وكشفت حيثيات الحكم أن المتهم قام بزيادة كلمات بالإقرار المنسوب للمدعو إسماعيل فهمي إسماعيل، تفيد حصوله على 13000 لتر بنزين 80 من محطة شمال بالمخالفة للحقيقة، وقام بتحرير محضر ضده استنادًا لتلك الإضافة المزورة.





إنتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.



