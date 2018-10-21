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إسرائيل تؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:07 ص
إسرائيل تؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية
نتنياهو
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وكالات
 

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، الإخلاء القسري لقرية بدوية فى الضفة الغربية المحتلة حسبما قال مسؤول حكومى. وأثار مصير قرية الخان الأحمر قلقا دوليا بعد أن قالت إسرائيل إنها تعتزم هدم هذه القرية وهى عبارة عن مخيم متداع يؤوى 180 شخصا.

 

وينتظر سكانها، الذين يدعمهم ناشطون أجانب تجمعوا فى هذا الموقع، وصول الجرافات فى أى وقت بعد 1 أكتوبر وهو الموعد النهائى الذى حددته إسرائيل كى يزيل القرويون مساكنهم.

 

وقال وليد عساف الوزير المسؤول عن ملف المستوطنات بالسلطة الفلسطينية إنهم سيظلون متأهبين ومستعدين لمواجهة هذه الغارة حتى تأكيد أنباء التأجيل. وتضمنت خطة الطرد نقل السكان إلى منطقة تبعد نحو 12 كيلومترا بجوار مكب للنفايات.

 

ولكن مسؤولا فى مكتب نتنياهو قال إنه يجرى بحث خطة بديلة لنقل السكان بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

 

المزيد عن: نتيناهو قوات الاحتلال فلسطين اقتحام الخان الاحمر اسرائيل
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