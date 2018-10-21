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2018.. عام إصابات المواهب في العالم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
2018.. عام إصابات المواهب في العالم
محمد صلاح
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محمود خميس
 
تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابات في عام 2018 جاء آخرهم ليونيل ميسي نجم برشلونة في مباراة فريقه أمام إشبيلية بالدوري الإسباني.

أهم الإصابات في 2018

- يغيب ليونيل ميسي نجم برشلونة لمدة 3 أسابيع للإصابة في الذراع

- تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإصابة بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

- أصيب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في الركبة خلال تدريبات فريقه بشهر أغسطس ولم يعد إلا في مباراة بيرنلي أمس بالدوري الإنجليزي.

- غاب يوسف المساكني عن منتخب تونس في كأس العالم 2018 للإصابة بالرباط الصليبي.

- غاب أحمد الشناوي عن منتخب مصر في مونديال روسيا للإصابة بالرباط الصليبي لكنه عاد مؤخرًا لمباريات بيراميدز.

- أصيب داني ألفيش ظهير أيمن البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي بالرباط الصليبي وغاب عن المونديال

- غادر خايمس رودريجيز نجم منتخب كولومبيا مباراة بلاده أمام السنغال في المونديال للإصابة.




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