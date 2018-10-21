2018.. عام إصابات المواهب في العالم

تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابات في عام 2018 جاء آخرهم ليونيل ميسي نجم برشلونة في مباراة فريقه أمام إشبيلية بالدوري الإسباني.





أهم الإصابات في 2018





- يغيب ليونيل ميسي نجم برشلونة لمدة 3 أسابيع للإصابة في الذراع





- تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإصابة بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.





- أصيب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في الركبة خلال تدريبات فريقه بشهر أغسطس ولم يعد إلا في مباراة بيرنلي أمس بالدوري الإنجليزي.





- غاب يوسف المساكني عن منتخب تونس في كأس العالم 2018 للإصابة بالرباط الصليبي.





- غاب أحمد الشناوي عن منتخب مصر في مونديال روسيا للإصابة بالرباط الصليبي لكنه عاد مؤخرًا لمباريات بيراميدز.





- أصيب داني ألفيش ظهير أيمن البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي بالرباط الصليبي وغاب عن المونديال





- غادر خايمس رودريجيز نجم منتخب كولومبيا مباراة بلاده أمام السنغال في المونديال للإصابة.















