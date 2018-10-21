حكايات اليوم..عيد التفاحة في المملكة المتحدة ورحيل أنيس منصور

توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي

ميلاد ألفرد نوبل

حسن الأسمر

رحيل أنيس منصور

ومن رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، الكاتب الصحفي أنيس محمد منصور، والذي اشتهر بالكتابة الفلسفية عبر ما ألفه من إصدارت، جمع فيها إلى جانب الأسلوب الفلسفي الأسلوب الأدبي الحديث، وكانت بداية أنيس منصور الأدبية مع القرآن، حيث حفظه في سن صغيرة في كتٌاب القرية وكان له في ذلك الكتاب حكايات عديدة حكى عن بعضها في كتابه "عاشوا في حياتي".





كان الأول في دراسته الثانوية على كل طلبة مصر حينها، ثم التحق في كلية الآداب في جامعة القاهرة برغبته الشخصية، دخل قسم الفلسفة الذي تفوق فيه وحصل على ليسانس آداب عام 1947، عمل أستاذاً في القسم ذاته، لكن في جامعة عين شمس لفترة، ثم تفرغ للكتابة والعمل الصحافي في مؤسسة أخبار اليوم

آثر أن يتفرغ للكتابة مؤلفًا وكاتبًا صحفيًا، وترأس العديد من مناصب التحرير لعدد من الصحف والمجلات، إذ صحب هذا المشوار الصحفي اهتمامه بالكتابة الصحفية، وحافظ على كتابة مقال يومي تميز ببساطة أسلوبه استطاع من خلاله أن يصل بأعمق الأفكار وأكثرها تعقيدًا إلى البسطاء.





وظل يعمل في أخبار اليوم حتى تركها في عام 1976 ليكون رئيسًا لمجلس إدارة دار المعارف، وثم أصدر مجلة الكواكب، ومن المقربين للرئيس السادات ورافقه في زيارته إلى القدس عام 1977م.

عيد التفاحة في المملكة المتحدة

1879م، هو العام الذي قرر فيه العالم الأمريكى توماس إيدسون أن يغير حياة البشرية، ويقلب الموازين بها، فحول الظلام الدامس إلى نور، هذا العالم لم يقم فقط باختراع المصباح الكهربائي بل له الفضل في اختراع العديد من الأجهزة الكهربائية، حيث كان له الفضل فى اختراع المصباح الكهربائى الذي يعمل لساعات طويلة، والذي أضاء فى المرة الأولى له لمدة 40 ساعة متواصلة، بعدها قام إديسون بإجراء عدد من التجارب حتى وصلت عدد ساعات إضاءة المصباح إلى أكثر من ذلك، وبالفعل كانت المحاولات جميعها ناجحة.في عام 1879م، ابتكر إيديسون مصباحًا بمقاومة عالية يدوم لمئات الساعات، كانت هناك الكثير من المحاولات والتجارب التى لم تلق نجاحًا كبيرًا مثل تجربة "أليساندرو فولتا" فى عام 1800، الذي قام بإنتاج مصباح فى ظروف مختبرية عن طريق عرض السلك المتوهج، وكان لتجربة إديسون نجاح كبير لأنه قام بالتفكير بشكل تجارى، واستطاع عمل مصباح كهربائى يدوم لساعات طويلة وصلت إلى 40 ساعة، وتم استخدامه فيما بعد بالمنازل والشركات من خلال تنفيذ الإنتاج الشامل، حيث قام بإنشاء نظام متكامل لتوليد الكهرباء.من مواليد هذا اليوم، ألفرد نوبل، مهندس ومخترع وكيميائي سويدي، اخترع الديناميت في سنة 1867 ومن ثم أوصى بمعظم ثروته التي جناها من الاختراع إلى جائزة نوبل التي سُميت باسمه.ولد الفنان حسن الأسمر، في حي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959م، بينما تنتمي أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا ليتحول سريعًا في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي إلى أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري وتتخطفه السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.ومن المناسبات التي تتزامن مع هذا اليوم، عيد التفاحة بالمملكة المتحدة، ومن أهم مظاهر الاحتفال به هو إقامة المعارض وألعاب التفاح، ومسابقات الطبخ، باستخدام التفاح، وصناعة عصائر التفاح والنبيز وبيع عدة مئات من أصناف التفاح.ويعد عيد التفاحة من أغرب الأعياد التي يتم الاحتفال بها، حيث يهدف إلى الإنتباه الزائد لبساتين التفاح وفقدان الأصناف المحلية من التفاح، كما أنه يعتبر رسالة لرعاية البساتين، وتشجيع نمو أنواع التفاح الأصلية، فضلًا عن أن هناك أكثر من 2000 نوع من التفاح ينمو في البساتين الصغيرة في جميع أنحاء المملكة.