بهذه الطريقة.. زوج كيم كارداشيان يحتفل بعيد ميلادها

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن صور حصرية من الإحتفالية التي أقامها لها زوجها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست بمناسبة عيد ميلادها الـ38.

وظهر كانييه ويست في الصور التي نشرتها كيم كارداشيان عبر خاصية "الإنستا ستور" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وهو يعزف لها على أنغام البيانو وحوله باقات من الورود التي استعان بها لتزيين المنزل احتفالًا بهذه المناسبة المميزة.

ووجّه كانييه ويست معايدة خاصة إلى كيم كارداشيان عبر حسابه على "تويتر" حيث كتب:"أنت مذهلة سأظل أحاول القيام بالأشياء التي تعبر عن مدى جمالك الداخلي والخارجي لأعبّر عن حبي لك ولعائلتنا"، لترد عليه بتغريدة كتبت فيها: "أحبك كثيرًا".