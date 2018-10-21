ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بهذه الطريقة.. زوج كيم كارداشيان يحتفل بعيد ميلادها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
بهذه الطريقة.. زوج كيم كارداشيان يحتفل بعيد ميلادها
طباعة
وكالات
 

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن صور حصرية من الإحتفالية التي أقامها لها زوجها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست بمناسبة عيد ميلادها الـ38.

وظهر كانييه ويست في الصور التي نشرتها كيم كارداشيان عبر خاصية "الإنستا ستور" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وهو يعزف لها على أنغام البيانو وحوله باقات من الورود التي استعان بها لتزيين المنزل احتفالًا بهذه المناسبة المميزة.

ووجّه كانييه ويست معايدة خاصة إلى كيم كارداشيان عبر حسابه على "تويتر" حيث كتب:"أنت مذهلة سأظل أحاول القيام بالأشياء التي تعبر عن مدى جمالك الداخلي والخارجي لأعبّر عن حبي لك ولعائلتنا"، لترد عليه بتغريدة كتبت فيها: "أحبك كثيرًا".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 11:31:11 AM