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جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الحادية عشر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:59 ص
جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الحادية عشر
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علاء خليف
 
اختتمت فعاليات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم (2018-2019)، بتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره بتروجيت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بالاسكندرية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الـ11:-

1.الإنتاج الحربي .. 18 نقطة
2.الزمالك .. 17 نقطة
3.سموحة .. 17 نقطة 
4.بيراميدز .. 16 نقطة
5.الاتحاد السكندري .. 15 نقطة
6.الجونة .. 14 نقطة
7.مصر المقاصة..14 نقطة
8.طلائع الجيش .. 13 نقطة
9.الداخلية .. 12 نقطة
10.إنبي .. 12 نقطة
11.الاسماعيلي .. 12 نقطة
12.الاهلي .. 11 نقطة
13.وادي دجلة .. 11 نقطة
14.المصري .. 10 نقاط
15.بتروجيت .. 10 نقاط
16.النجوم .. 10 نقاط
17.حرس الحدود .. 8 نقاط
18.المقاولون العرب .. 7 نقاط
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