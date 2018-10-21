حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة أجهزة وبطاريات التليفون بالتجمع
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:50 صعمرو محمد
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 4 متهمين بسرقة أجهزة وبطاريات شبكات المحمول بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 4 عاطلين نفذوا سطوا مسلحا على محطة تقوية شبكات الهواتف المحمولة وسرقوا 24 بطارية بالتجمع الخامس.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس من كل من عاشور م، 44 سنة، حارس بموقع محطة شبكة تقوية تابعة لشركة اتصالات مصر الكائنة بجوار حي المصراوية، ومحمد ع، 67 سنة، سائق بشركة لإصلاح بطاريات شبكات المحمول وقرر الأول بأنه حال تواجده بموقع الشركة عمله فوجئ بسيارة ربع نقل ماركة شيفروليه حمراء اللون، يستقلها مجموعه من الأشخاص "غير معلومين لديه" وبحوزة أحدهم سلاح ناري "بندقية خرطوش" قاموا بسرقة 24 بطارية خاصين بشبكات المحمول التابعة لشركتي محمول، بالموقع والاستيلاء من الثاني على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي 700 جنيه ـ كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الناري.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالد ا، 35 سنة، عاطل، محمد م، وشهرته البوب، 37 سنة، عاطل، كريم أ، 28 سنة، عاطل، ابراهيم م، 16 سنة، عاطل، عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهمين بالمنطقة سكنهم، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليه الثاني.
بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السيارة رقم ر س و178 ماركة بيجو ذهبي اللون ( ملك المتهم الرابع ضبطت بارشاده ) وكذا سيارة أخرى ماركة شيفروليه حمراء اللون "ربع نقل"
وأقروا بتسليمهم البطاريات المستولى عليها لعميلهم " سيئ النية " السيد ب، 48 سنة، عاطل جاري تقنين الإجراءات وضبطه مقابل مبلغ مالي 14 ألف جنيه قاموا باقتسامه فيما بينهم وإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والهاتف، واتهموهم بسرقتهما بالإكراه.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6987 لسنة 2018م جنح القسم، ووتولت النيابة العامة التحقيق.
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