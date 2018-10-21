حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة أجهزة وبطاريات التليفون بالتجمع

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس من كل من عاشور م، 44 سنة، حارس بموقع محطة شبكة تقوية تابعة لشركة اتصالات مصر الكائنة بجوار حي المصراوية، ومحمد ع، 67 سنة، سائق بشركة لإصلاح بطاريات شبكات المحمول وقرر الأول بأنه حال تواجده بموقع الشركة عمله فوجئ بسيارة ربع نقل ماركة شيفروليه حمراء اللون، يستقلها مجموعه من الأشخاص "غير معلومين لديه" وبحوزة أحدهم سلاح ناري "بندقية خرطوش" قاموا بسرقة 24 بطارية خاصين بشبكات المحمول التابعة لشركتي محمول، بالموقع والاستيلاء من الثاني على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي 700 جنيه ـ كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الناري.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس من كل من عاشور م، 44 سنة، حارس بموقع محطة شبكة تقوية تابعة لشركة اتصالات مصر الكائنة بجوار حي المصراوية، ومحمد ع، 67 سنة، سائق بشركة لإصلاح بطاريات شبكات المحمول وقرر الأول بأنه حال تواجده بموقع الشركة عمله فوجئ بسيارة ربع نقل ماركة شيفروليه حمراء اللون، يستقلها مجموعه من الأشخاص "غير معلومين لديه" وبحوزة أحدهم سلاح ناري "بندقية خرطوش" قاموا بسرقة 24 بطارية خاصين بشبكات المحمول التابعة لشركتي محمول، بالموقع والاستيلاء من الثاني على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي 700 جنيه ـ كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الناري.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالد ا، 35 سنة، عاطل، محمد م، وشهرته البوب، 37 سنة، عاطل، كريم أ، 28 سنة، عاطل، ابراهيم م، 16 سنة، عاطل، عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهمين بالمنطقة سكنهم، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليه الثاني.