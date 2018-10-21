قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة شرقي أفغانستان

قتل 11 شخصا، على الأقل، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة مدنية، في مديرية اتشين بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأعلن بيان، صادر عن المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطار الله خوغياني، "استشهاد 11 أفغانيا بينهم امرأة و6 أطفال، في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة مدنية".

وأوضح أن "الانفجار وقع صباح اليوم في مديرية أتشين بولاية ننغرهار"، في اليوم الثاني للانتخابات التشريعية الأفغانية.

وتعد مديرية أتشين معقلا رئيسيا لتنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا، في شرق البلاد قرب الحدود مع باكستان.

وكان عشرات القتلى والجرحى سقطوا، أمس السبت، إثر أكثر من 100 اعتداء إرهابي وقع خلال اليوم الأول للاقتراع في الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

وقال معاون وزير الداخلية الأفغاني أختر إبراهيمي، في مؤتمر صحفي، "الاعتداءات، التي حدثت من السابعة صباحا حتى السادسة مساء في عموم البلاد شملت 71 هجوما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تمت على المراكز الانتخابية، و26 هجوما على حواجز أمنية، و4 انفجارات استهدفت القوات الأمنية".

وأضاف إبراهيمي إن "نتيجة التحركات، التي قام بها الأعداء استشهاد جندي من الجيش وإصابة 19، واستشهاد 27 مدينا وإصابة نحو 100 شخص. ومن جانب الأعداء قتل 31 عنصرا بينهم 4 من القيادات، وألقي القبض على 10، وأصيب 8 آخرين بجروح".