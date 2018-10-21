"الحكاية فيها إنَّ".. تعرف على السر وراء هذه المقولة

"الحكاية فيها إنَّ"، هذه المقولة تستخدم للشك في شيء ما وعدم التأكيد، ويعود مصدرها إلى مدينة حلب لـ" علي بن منقذ"، وكن يسكن قلعة شيرز.





وكانت تربطه علاقة صداقة قوية مع حاكم حلب محمود بن صالح بن مرداس لكن فرقت الأنفس الخبيثة المنتشرة بالدولة بينهما فدبَّ الخلاف بينهما وخوفًا على نفسه من بطش بن مرداس فر بن منقذ هاربًا خارج حلب.





عزم الأمير محمود بن صالح بن مرداس قتل علي بن المنقذ ودبر خطة لمُحاولة لاستدراجه لكي يعود لحب فأمر كاتبه أن يكتب إلى ابن منقذ يطمئنه، فنفذ الكاتب والذي كان صديقًا مُقرَّبًا لابن منقذ أمر الحاكم، وكتب رسالة يحثه على العودة، ولأنه شعر بأن طلب الحاكم ينطوي على نية بالغدر بابن المنقذ، ولما كان الكتاب آنذاك يتميزون بالحكمة والذكاء، فقد ختم الكاتب الرسالة بجملة “إنَّ شاء الله”، فشدَّد النون على الرغم من أن موقعها في الجُملة السكون، وكان ذلك حيلة منه للفت نظر بن منقذ.





وحينها أدرك ابن منقذ أن الكاتب يحذره حينما شدد حرف النون، ويذكره بقول الله تعالى: «إنّ الملأ يأتمرون بك»، فرد ابن منقذ على رسالة الحاكم برسالة عادية يشكره على تلطفه، وتسامحه، وعفوه، وختمها بعبارة: «إنّا الخادم المقر بالإنعام»، ففطن الكاتب أن صديقه قد فهم الرسالة والتحذير وأنه يقصد قوله تعالى: {إنَّا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها} وأنه لن يعود إلى حلب في ظل وجود حاكمها محمود بن مرداس.



