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عاجل.. عمان: ترحب باجراءات السعودية بشأن قضية خاشقجي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:35 ص
عاجل.. عمان: ترحب باجراءات السعودية بشأن قضية خاشقجي
خاشقجى
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الفجر السعودي
 
رحبت سلطنة عُمان، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصفتها بالشفافة التي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدًا عن أي تأويلات.

وأكدت السلطنة في بيان أصدرته الخارجية العمانية، أنها تتابع النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة.

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