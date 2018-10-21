رئيس هيئة نظافة القاهرة: نتعاون مع "البيئة" لتقليم الأشجار وليس قطعها



وأشار "أبو حامد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة البيئة لتقليم الأشجار وليس لقطع الأشجار، مضيفًا أن قطع الأشجار يتم عندما تشكل الشجرة خطورة على الأرواح، أو تكون الشجرة مائلة.



وأكد أن الأشجار التي لها تاريخ لم ولن يتم فيها أي أعمال إلا بالرجوع إلى وزارة البيئة لتوضيح هل يسمح بإجراء تقليم لها أم لا، ومن يخالف هذا توقع عليه غرامة تبدأ من 5 إلى 20 ألف جنيه.



أوضح المهندس محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، ما تردد حول صدور قرار لقطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة.