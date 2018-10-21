ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس هيئة نظافة القاهرة: نتعاون مع "البيئة" لتقليم الأشجار وليس قطعها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:49 ص
رئيس هيئة نظافة القاهرة: نتعاون مع البيئة لتقليم الأشجار وليس قطعها
المهندس محسن مأمون
طباعة
هدى عبدالرازق
 
أوضح المهندس محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، ما تردد حول صدور قرار لقطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة.

وأشار "أبو حامد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة البيئة لتقليم الأشجار وليس لقطع الأشجار، مضيفًا أن قطع الأشجار يتم عندما تشكل الشجرة خطورة على الأرواح، أو تكون الشجرة مائلة.

وأكد أن الأشجار التي لها تاريخ لم ولن يتم فيها أي أعمال إلا بالرجوع إلى وزارة البيئة لتوضيح هل يسمح بإجراء تقليم لها أم لا، ومن يخالف هذا توقع عليه غرامة تبدأ من 5 إلى 20 ألف جنيه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 10:11:25 AM