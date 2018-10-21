هند صبري تحاضر في "أيام قرطاج" حول العنف ضد المرأة

تنظم إدارة "أيام قرطاج السينمائية" أكثر من حلقة نقاش خلال فعاليات الدورة الـ29 من المهرجان، ومن المقرر أن تحضر إحدى هذه الجلسات النجمة التونسية هند صبري وذلك تحت عنوان "العنف ضد المرأة في السينما".

وستنعقد دورة هذا العام من "أيام قرطاج السينمائي" خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.

ومن المعروف أن هند صبري من أكثر نجمات الوطن العربي دفاعًا عن حقوق النساء وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تواجه فيها العنف ضدّ المرأة بكل أشكاله.

على صعيد آخر، تنشغل هند صبري خلال الفترة الراهنة بالتحضير لمسلسل درامي جديد بعنوان "الجميلة وابن السلطان" وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكرى.