إطلاق نار قرب مقر القضاء العسكري في غزة



وأعلن الناطق باسم الداخلية في غزة اياد البزم، أن قوة الحراسة في مبني هيئة القضاء العسكري لاحظت حركة غير طبيعية لاشخاص مجهولين، وقد تعاملت القوة معهم وأطلقت النار للسيطرة عليهم.



وأشار البزم في تصريح صحفي الى انه تم ضبط المشبوهين وان التحقيقات الاولية مع الموقوفين تشير الى أن خلفية الحادث جنائية.



قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إنها اعتقلت مجموعة من المشبوهين عقب إطلاق نار قرب مقر القضاء العسكري غرب غزة فجر اليوم الاحد.