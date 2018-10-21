مدرب منتخب الصالات يرفض تدريب ليبيا

رفض هشام صالح المدير الفني لمنتخب الشباب الوطني لكرة الصالات، العروض المقدمة له لتولي مسئوليتها، والرحيل عن الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.





وكان صالح، تلقى عرضًا من منتخب ليبيا ونادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلا أنه رفض مناقشة العروض والتمسك بالتواجد مع منتخب مضر، خاصةً بعد الإنجاز الذي حققه بأوليمبياد الشباب.





وقاد هشام صالح منتخب الشباب، للتتويج ببرونزية أوليمبياد الشباب على خساب الأرجنتين صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 5_4، والتي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بونس أيرس 2018.



