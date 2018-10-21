هل الفحم وسيلة آمنة لتبييض الأسنان؟

هل تبيض الأسنان بالفحم ضار أم نافع؟





فحم الأسنان عبارة عن مادة ناعمة سوداء اللون تتكون من مواد طبيعية كقشور جوز الهند أو بذور الزيتون أو نشارة الخشب أو الفحم النباتي المعالج طبياً.





ويعمل فحم الأسنان على تبيض الأسنان ومنحها مظهراً صحياً من خلال امتصاص المركبات والسموم والغازات العالقة بين الأسنان والتخلص منها سريعاً، وذلك لاحتوائه على شحنة كهربائية سلبية، تجذب الجزيئات الموجبة الموجودة في السموم والغازات.





وعلى الرغم من الانتشار الواسع الذي حققه فحم الأسنان، إلا أن العديد من أطباء الأسنان العالمين حذروا من خطورة استخدامه في تبيض الأسنان لما له من تأثير كبير على طبقة المينا في الأسنان بالإضافة إلى أنة قد يتسبب في نتيجة عكسية ليحول بياض الأسنان إلى اللون الأصفر أكثر من ذي قبل.



