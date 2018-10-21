إنزال غواصتين ذريتين حديثتين إلى الماء في الولايات المتحدة

تم في الولايات المتحدة إنزال غواصتين ذريتين حديثتين إلى الماء هما "SSN-791 Delaware" و"SNN-792 Vermont".

وكتب المكتب الصحفي للقوات البحرية الأمريكية على صفحته في تويتر أن الإنزال إلى الماء للغواصة "SSN-791 Delaware" تم في مدينة نيوبورت نيوس بولاية فرجينيا، وللغواصة "SNN-792 Vermont" في مدينة غورتن بولاية كونيتيكت.

ومن المتوقع أن ينتهي بناء الغواصتين بشكل كامل عام 2019.

وتعد هاتان الغواصتان من نوع "فرجينيا"، وهو اسم الغواصة الرئيسية من هذا النوع "SSN-774 Virginia، التي بدأ استخدامها في الأسطول الأمريكي عام 2004.

وتزود الغواصتان بأحدث الأجهزة من المعدات الإلكترونية، وتتميزان بالمستوى المنخفض للضوضاء، وتحمل كل منهما 12 صاروخا مجنحا عالي الدقة من طراز توماهوك.

والغواصات من نوع "فرجينيا" هي غواصات أمريكية متعددة الأغراض من الجيل الرابع، وتعتبر مخصصة لمكافحة الغواصات وإجراء العمليات الساحلية الخاصة.