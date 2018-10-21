جنايات المنصورة تنظر أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بقتل نجليه في قضية عصافير الجنة (صور)

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محمود نظمى، الأب المتهم بقتل نجليه ريان ومحمد، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم عصافير الجنة.



وترجع وقائع القضية إلى عيد الأضحى المبارك بعد خروج المتهم مع نجليه للتنزه بمدينة ميت سلسيل واختلق واقعة اختطافهما أثناء اللعب داخل الألعاب، واكتشفت مباحث مديرية أمن الدقهلية كذب رواية الأب وتبين قيامه بالتوجه مع أطفاله إلى فارسكور بمحافظة دمياط وقام بإلقائهما فى النيل.



وأكدت مديرية أمن الدقهلية بالدليل قيام الأب بارتكاب الواقعة بعد أن واجه الأب بالفيديو الذى يوضح اصطحاب الأطفال معه بالسيارة، داخل محطة بنزين وهو ما لم يقرع الأب أثناء تقديم البلاغ، كما كشفت المباحث إلى صدور مكالمة من الاب إلى الأم وإبلاغه باختطاف الأطفال من نطاق محافظة دمياط بناحية كفر سعد، وهو ما يؤكد تواجد الأب بالقرب من مكان إلقاء الأطفال، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف الأب بارتكاب الجريمة، كونه يتعاطى حبوب مخدرة تؤثر على الصحة النفسية.