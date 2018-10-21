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نتائج برشلونة في الكلاسيكو بدون ليونيل ميسي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
نتائج برشلونة في الكلاسيكو بدون ليونيل ميسي
ميسي
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وكالات
 

 

تأكد غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل في قمة منافسات الدوري الإسباني وذلك لإصابته أمام إشبيلية أمس.

 

وتعد مباراة الكلاسيكو يوم الأحد هي ثالث كلاسيكو يغيب فيها منذ قدومه إلى برشلونة.

 

وغاب ليونيل ميسي عن الكلاسيكو موسم 2004-2005 عندما جاء استبعده المدرب فرانك ريكارد لأسباب فنية وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة من توقيع رونالدينيو وصامويل إيتو وفان برونكهورست.

 

في 2006 غاب ميسي عن الكلاسيكو للإصابة في الفخذ وتعادل الفريقان 1-1 وسجل رنالدينيو لبرشلونة والظاهرة رونالدو لريال مدريد.

 

وعاد ميسي ليغيب في كلاسيكو 2007 لإصابة عضلية وفاز ريال مدريد بهدف نظيف للبرازيلي خوليو باتيستا.

 

 

 

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