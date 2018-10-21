تمديد الانتخابات الأفغانية ليوم ثان إثر مشاكل وفوضى

قررت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان تمديد الاقتراع في الانتخابات التشريعية ليوم ثان إثر المشاكل الفنية والفوضى بسبب بقاء مئات المحطات الانتخابية مغلقة أمام الناخبين، وبالتزامن شهدت البلاد اليوم عشرات الحوادث الأمنية قتل فيها ما لا يقل عن 36 شخص وأصيب المئات.

وقال عبد البديع صياد رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة، إن: "371 مركز اقتراع كان مغلقا اليوم وستفتح الأبواب أمام الناخبين اليوم الأحد".

ورغم ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات عن معطيات جزئية حول نسب المشاركة ومستوى الإقبال في 27 ولاية من أصل 32 ولاية جرى فيها الاقتراع.

وأشارت مفوضية الانتخابات الأفغانية إلى أن نسبة المشاركة وصل لنحو 3 ملايين شخص، وشهدت العاصمة كابول وولاية هيرات أعلى نسبة إقبال فيما سجل أضعف حضور من الناخبين في "فارياب" بسبب التهديدات الأمنية المرتفعة.

وكشفت وزارة الداخلية الأفغانية عن وقوع 193 حادث اعتداء من قبل المجموعات المعارضة المسلحة بهدف عرقلة سير الانتخابات طيلة يوم السبت، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 36 شخصا وإصابة المئات من المدنيين والعناصر الأمنية.

وقال اختر إبراهيمي معاون المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في مؤتمر صحفي مساء يوم السبت: "نتيجة التحركات، التي قام بها الأعداء فإن 19 شخصا أصيبوا بجروح واستشهد جندي من الجيش وموظف بالمفوضية بالإضافة إلى استشهاد 27 مدني و أصيب نحو 100 شخص بجروح".

وبحسب مصادر رسمية أفغانية فقد شهدت العاصمة كابول خلال اليوم الانتخابي 16 انفجارا في أنحاء متفرقة من المدينة، أعنفها الهجوم الانتحاري في منطقة "خير خانة" بالدائرة 17 والذي أسفر عن مصرع نحو 8 عناصر شرطة وإصابة عدد من المدنيين.

وأوضح الدكتور محب الله زير رئيس طبابة كابول لـ "سبوتنيك"، بأن معظم الضحايا هم من الرجال البالغين والجزء الأكبر منهم كانوا من المدنيين، مؤكدا أن بينهم عددا من النساء والأطفال.

في حين فتحت معظم المحطات الانتخابية أبوابها في تمام الساعة 7 من صباح يوم السبت، غير أن فوضى عارمة والمشاكل الفنية التي رافقت اليوم الانتخابي كان سببا في بقاء الأبواب مغلقة لنحو 5 ساعات في عدد من المراكز بالعاصمة كابول وغيرها من المناطق رغم وقوف طوابير طويلة من الناخبين، الأمر الذي دفع بمفوضية الانتخابات للإعلان في منتصف النهار، بأن المراكز التي لم تفتح أبوابها لغاية الساعة 1 بعد ظهر أمس السبت، ستجري فيها الانتخابات اليوم الأحد.

كما قررت السلطات تمديد العملية الانتخابية في بعض المحطات التي فتحت متأخر عن الموعد الأصلي حتى 8 من مساء يوم السبت.

إلى ذلك أعلنت الحكومة الأفغانية تمديد العطلة الرسمية في عموم البلاد يوما آخر كي تفسح المجال للمواطنين الذين لم يتسن لهم المشاركة في الانتخابات للاشتراك في الاقتراع.