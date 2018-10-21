ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

1.2 مليار دولار مساعدات الإمارات لليمن

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:29 ص
1.2 مليار دولار مساعدات الإمارات لليمن
الإمارات
طباعة
وكالات
 

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن 1.2 مليار دولار، منها 439 مليون درهم خلال العام 2015م التي تم فيها تحرير العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

وتوزعت مساعدات العام 2015م على توفير الوقود والكهرباء والمساعدات الغذائية والطبية والمواد الإغاثية وتوفير المياه ومعالجة قنوات الصرف الصحي .

 

كما شهدت تلك الفترة تسيير عشرات الطائرات والبواخر الإغاثية إلى العاصمة عدن محملة بالاف من المساعدات الغذائية والطبية .

المزيد عن: مساعدات الامارات تحرير العاصمة المؤقتة اليمن الامارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 10:11:25 AM