1.2 مليار دولار مساعدات الإمارات لليمن

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن 1.2 مليار دولار، منها 439 مليون درهم خلال العام 2015م التي تم فيها تحرير العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وتوزعت مساعدات العام 2015م على توفير الوقود والكهرباء والمساعدات الغذائية والطبية والمواد الإغاثية وتوفير المياه ومعالجة قنوات الصرف الصحي .

كما شهدت تلك الفترة تسيير عشرات الطائرات والبواخر الإغاثية إلى العاصمة عدن محملة بالاف من المساعدات الغذائية والطبية .