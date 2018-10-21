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مقتل 45 من ميليشيا الحوثي في غارتين للتحالف بالحديدة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:24 ص
مقتل 45 من ميليشيا الحوثي في غارتين للتحالف بالحديدة
تحالف دعم الشرعية في اليمن
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وكالات
 

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة مركزة على اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة.

 

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الغارة أسفرت عن مقتل نحو 15 قيادياً حوثياً وإصابة آخرين.

 

كما شن طيران التحالف غارة أخرى استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات ومواقع لها غرب الدريهمي أسفرت عن مقتل نحو 30 حوثياً.

 

وفي شرق الدريهمي، جرت معارك عنيفة أفشلت خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين.

 

وإلى جنوب محافظة الحديدة، حيث فرضت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بين مديرتي التحيتا وزبيد جنوب محافظة الحديدة.

 

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني في بيان، إن قوات الشرعية، وبإسناد من مقاتلات التحالف، أحكمت سيطرتها على مزارع شرق مدينة التحيتا وغرب مدينة زبيد بعد معارك عنيفة.

 

المزيد عن: ميليشيا الحوثي غارتين للتحالف بالحديدة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليمن الحديدة
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