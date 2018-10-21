ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ترامب يريد امرأة لمنصب مندوب الأمم المتحدة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:22 ص
ترامب يريد امرأة لمنصب مندوب الأمم المتحدة
الرئيس الأمريكي ترامب
طباعة
وكالات
 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، إنه يفضل اختيار امرأة لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

 

وأضاف متحدثاً للصحفيين في إلكو بولاية نيفادا أنه "يجري حالياً مقابلات مع 3 نساء ورجلين لاختيار أحدهم للمنصب، سأختار الشخص الأفضل".

 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت نيكي هيلي التي تشغل المنصب حالياً إنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي، وقال ترامب "سنختار شخصاً للمنصب قريباً جداً".

المزيد عن: منصب مندوب الأمم المتحدة ترامب امرأة الامم المتحدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 10:11:25 AM