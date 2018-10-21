ترامب يريد امرأة لمنصب مندوب الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، إنه يفضل اختيار امرأة لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأضاف متحدثاً للصحفيين في إلكو بولاية نيفادا أنه "يجري حالياً مقابلات مع 3 نساء ورجلين لاختيار أحدهم للمنصب، سأختار الشخص الأفضل".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت نيكي هيلي التي تشغل المنصب حالياً إنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي، وقال ترامب "سنختار شخصاً للمنصب قريباً جداً".