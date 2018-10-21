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22 شخصًا عالقون تحت الأرض بعد انهيار منجم في الصين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:19 ص
22 شخصًا عالقون تحت الأرض بعد انهيار منجم في الصين
انهيار منجم للفحم
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وكالات
 

أفاد التلفزيون المركزي في الصين أن 22 شخصا على الأقل ظلوا عالقين تحت الأرض جراء ما يسمى بـ "ضربة جبلية" أدت إلى انهيار منجم فحم يقع بولاية شاندونغ شرقي البلاد.

 

ودقق التلفزيون أن الحادث وقع مساء أمس السبت (23:00 بالتوقيت المحلي) في منجم تابع لشركة "لونيون" في مقاطعة يونشينغ بولاية شاندونغ.

 

وأضاف أن أعمال الإنقاذ في مكان الحادث التي تجري بمشاركة أكثر من 170 شخصا، لا تزال مستمرة، مشيرا إلى غياب أي معلومات حول حالة العمال العالقين في المنجم تحت الأرض.

 

وأفادت مصادر صينية أخرى بأن 334 شخصا كانوا داخل المنجم لحظة انهياره، مضيفة أن 312 منهم تمكنوا من الخروج من المنجم بسرعة، فيما لا يزال 22 آخرين تحت الأرض.

 

المزيد عن: منجم للفحم انهيار منجم فحم الصين 22 شخص
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