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الكلاسيكو ورونالدو وميسي.. المشهد الغائب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
الكلاسيكو ورونالدو وميسي.. المشهد الغائب
ميسي ورونالدو
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وكالات
 

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مديد وبرشلونة لأول مرة منذ 11 عامًا بدون كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وبالتحديد ديسمبر 2007.

 

أكبر مباراة كروية في العالم يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري ستخلو للمرة الأولى منذ ديسمبر 2007 من أهم لاعبين في العالم، ففي ذلك التاريخ قبل نحو عامين من تعاقد النادي الملكي مع رونالدو، غاب ميسي عن الكلاسيكو بسبب الإصابة.

 

رحل رونالدو إلى مدينة تورينو مع يوفنتوس وأصيب ميسي أمام إشبيلية فبدا كلاسيكو الأرض بطابع آخر، ، على مستوى النجمين، والناديين أيضا، فريال مدريد يبدو متخبطا تحت قيادة مدربه جولين لوبتيغي، التي تؤكد تقارير عدة رحيله الوشيك، بينما ميسي برشلونة في الصدارة، وإن تراجعت عروضه.

 

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على آلافيس.

 

المزيد عن: ميسي كريستيانو رونالدو رونالدو برشلونة الكلاسيكو اخبار الرياضة اليوم
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