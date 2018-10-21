مها أبو عوف: أفكر حاليا في عودة فريق "الفور إم"

أكدت الفنانة مها أبو عوف، أنها تفكر حاليا فى عودة فريق الفور إم الذى كان يشرف عليه شقيقها الفنان عزت أبو عوف فى فترة السبعينيات، من جديد وإحياء عدة حفلات لكن مترددين من ذلك، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا مع الفريق لإجراء عدد من البروفات، لكن دون تحديد الفترة الذى يعودون من خلالها لجمورهم خاصة الغناء على المسرح له رونقه الخاص.





وأوضحت أن هناك جيلا كبيرا تربوا على أغانى الفريق ومازلوا يرددونها حتى الآن وأنها تعشق الغناء، لدرجة أنها غنت فى إحدى المرات وكانت مريضة الأمر الذى جعل طبيبها الخاص يعنفها وبعده فضلت الاتجاه إلى طريق التمثيل.







