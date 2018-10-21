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أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 ـ 10 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:07 ص
أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 ـ 10 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
دواجن - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد 21 ـ 10 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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