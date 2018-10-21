حفل غنائي خاص لنانسي عجرم في لندن.. اليوم

تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفل غنائي كبير مساء اليوم الأحد بـ"The O2 Indigo" في لندن، وذلك بعد إحياءها حفل ضخم مساء أمس في باريس.





في نفس السياق؛ تحدت نانسي عجرم ظروف حملها، بإحيائها حفل أمس في باريس، ووجهت رسالة إلى الحوامل من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "السيدات الحوامل هن الأكثر نشاطًا".





يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية "بدنا نولع الجو" عبر تطبيق أنغامى، كما تستعد لطرح فيديو كليب الأغنية عبر القناة الرسمية على "اليوتيوب"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قامت بنشر البرومو الأول للأغنية وتشويق جمهورها.