مباراة انتر وميلان بث مباشر

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بطاقة مباراة انتر ميلان وميلان اليوم

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موعد مباراة انتر ميلان وميلان اليوم

البطولة : الدوري الإيطالي (الكالتشيو)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – beIN SPORTS HD 4

معلق المباراة : رؤوف خليف

الساعة : 20:30 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة : 21.30 عصرًا بتوقيت السعودية



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تشكيل انتر ميلان:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش - الدفاع: دى فريج ، كوادو اسامواه ، سكرينيار ، دى امبروزو - الوسط: ناينجولان ، بروزوفيتش ، فيتشينو -

الهجوم: بيرسيتش ، إيكاردى ، بوليتانو



تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: دوناروما - الدفاع: رومانيولى ، رودريجيز ، موساكيو ، اباتى - الوسط: كيسي ، بيليا ، بونافنتورا - الهجوم: هيجواين ، سوسو ، هاكان



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